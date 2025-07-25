البدري يتصدر.. أهلي طرابلس ينتصر في بداية مرحلة سداسي تتويج الدوري الليبي وخسارة كهربا

انتهت الجولة الأولى من مرحلة سداسي التتويج من الدوري الليبي لموسم 2024-25.

وتقام مباريات مرحلة التتويج والتي تضم 6 فرق في إيطاليا.

وتتنافس 6 فرق بنظام دوري من دور واحد على لقب الموسم في الدوري الليبي.

وبقيادة حسام البدري فاز أهلي طرابلس على أهلي بنغازي بنتيجة 2-0 بفضل هدفي جهاد بيزيمانا وحمدو الهوني.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" أساسيا مع الاتحاد في الخسارة من الأخضر بنتيجة 2-1.

ولعب مهاجم الأهلي السابق أساسيا في اللقاء وخرج في الدقيقة 63.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 مباراة السويحلي والهلال بنغازي.

ويتصدر حسام البدري الترتيب برصيد 3 نقاط ومتفوقا بفارق الأهداف عن الأخضر قبل المباراة المقبلة بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي الهلال مع أهلي بنغازي، فيما سيواجه السويحلي فريق كهربا الاتحاد.

وتوج النصر بلقب الموسم الماضي.

نظام الدوري الليبي 2024-25

وأقيم الدوري الليبي هذا الموسم بمشاركة 35 فريقا قُسمت على 4 مجموعات.

وتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة للمرحلة الثانية بواقع 12 فريقا قُسموا على مجموعتين.

ثم تأهل أول 3 من كل مجموعة للمنافسة على لقب الموسم الجديد من الدوري الليبي.