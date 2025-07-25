باو فيكتور من برشلونة لـ سبورتنج براجا
الجمعة، 25 يوليه 2025 - 22:45
كتب : FilGoal
أعلن نادي سبورتنج براجا البرتغالي ضم باو فيكتور قادما من برشلونة.
باو فيكتور
النادي : برشلونة
ووقع اللاعب الشاب على عقد انتقاله حتى 2030.
وتمت الصفقة بمقابل 12 مليون يورو بالإضافة لـ 3 ملايين يورو مكافآت مرتبطة بالأداء.
July 25, 2025
قبل أيام، رفض برشلونة عرضا من فالنسيا لاستعارة فيكتور، حسب جريدة سبورت.
ووفقا للصحيفة فإن النادي الكتالوني أراد بيع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بشكل دائم فقط مقابل 10 ملايين يورو.
وعاد فيكتور لتدريبات الفريق تحت قيادة هانز فليك وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.
وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.
وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.
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