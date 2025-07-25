ياسين مرعي: أنا أكبر إنجاز بحياة والدي.. والمعسكر ساعدني على الدخول في الأجواء

شدد ياسين مرعي لاعب الأهلي على أهمية تواجده في معسكر الفريق المُقام في تونس استعدادا للموسم الجديد.

ياسين مرعي النادي : الأهلي الأهلي

واختتم الأهلي ودياته في تونس بالفوز 5-0 على البنزرتي في ثاني المباريات الودية.

وقال لاعب الأهلي الجديد عبر قناة النادي: "حققت حلمي بالانضمام للأهلي وشرف لي أن تهتف الجماهير باسمي".

وأضاف "والدي كرّس حياته من أجلي وأشقائي، وأنا أكبر إنجاز له في حياته".

وواصل "النادي الأهلي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط وحلمت باللعب هنا مع لاعبين لديهم أفضل جودة، وفي كل مركز الفريق يضم لاعب أو 2 يستحقون اللعب للمنتخبات".

وتابع "المعسكر ساعدني على الدخول في الأجواء والتعرف أكثر على أسلوب المدرب، وهو أفضل من الانضمام في منتصف الموسم ويجعل دخولي وسط الفريق أسهل".

وأتم "المفاوضات بدأت بشكل سريع بعد نهاية الموسم، ثم هدأت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبعدها عادت بشكل سريع وانضممت للأهلي في كلمتين".

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واستقر الأهلي على خوض مباراة ودية جديدة بعد العودة لمصر.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل عقب ختام المعسكر الجاري حاليا في تونس تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو مدرب الأهلي استقر على خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المصرية يوم الثلاثاء المقبل.