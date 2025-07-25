الإسماعيلي يتفوق على سبورتنج وديا بهدف دون رد

انتصر الإسماعيلي وديا على سبورتنج تحضيرا للموسم الجديد.

وفاز الإسماعيلي على سبورتنج في أولى تجارب الفريق في معسكر برج العرب بنتيجة 1-0.

وسجل مروان حمدي هدف اللقاء الوحيد.

وخاض الثنائي خالد النبريص وعبد الكريم مصطفى تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية.

لقطات من ودية فريقنا اليوم أمام سبورتنج 📹#شجع_الدراويش pic.twitter.com/tJRNBJJUjL — Ismaily SC (@Ismailyofficial) July 25, 2025

وكان الإسماعيلي قد تفوق على الحسينية وديا بهدفي نادر فرج ومروان حمدي الأسبوع الماضي.

وأعلن النادي مواجهة السكة الحديد مودرن غدا السبت في السابعة والنصف مساءً.

ويأتي ذلك رغبة من ميلود حمدي المدير الفني للدراويش لخوض أكبر عدد من الوديات للوقوف على مستوى اللاعبين.

ولا زال قيد الإسماعيلي موقوفا بسبب أزمات الصفقات المستمرة. (طالع التفاصيل)

وسبق أن جدد الإسماعيلي تعاقد أحمد عادل عبد المنعم ومحمد حسن وعبد الله جمال، بالإضافة للثنائي الشباب محمد سمير وإبراهيم عبد العال.