الأهلي يتفوق على البنزرتي بخماسية وديا

انتصر الأهلي على البنزرتي التونسي بنتيجة 5-0 في ثاني مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد في معسكره المقام حاليا في تونس.

سجل أهداف الأهلي: محمود حسن "تريزيجيه" (2) ومحمد شريف وكريم فؤاد وأشرف بنشرقي.

وفاز الأهلي في الودية الأولى خلال معسكره على الملعب التونسي بنتيجة 4-1.

ويختتم الأهلي معسكره في تونس يوم الأحد المقبل ثم سيخوض مباراة ودية في مصر يوم الثلاثاء المقبل بعد إلغاء اللقاء الودي ضد النجم الساحلي.

وصف المباراة

كاد الأهلي أن يتقدم بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء بعرضية محمد هاني ولمسة محمد علي بن رمضان مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20 أرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية متقنة أودعها تريزيجيه برأسية.

وتألق الشناوي في إبعاد عرضية مباغتة وحوّل بقبضة يده الكرة لركنية في الدقيقة 36.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل تريزيجيه ثاني أهدافه بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.

ودفع ريبيرو بتشكيل مختلف تماما في الشوط الثاني.

وبعد دقيقتين على بداية الشوط الثاني أرسل عمر كمال عرضية أرضية أودعها محمد شريف في الشباك من لمسة واحدة.

وسدد كريم فؤاد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 49 لتصبح النتيجة 4-0.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمحمد شريف إثر تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسجل أشرف بنشرقي من علامة الجزاء الهدف الخامس في الدقيقة 65.

ومنعت العارضة تصويبة قوية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 70 بعد توغل من الجهة اليسرى.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد لينتهي اللقاء بخماسية دون رد للأهلي.

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