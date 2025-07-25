بسبب مباراة استعراضية.. إيقاف ميسي وألبا مباراة في الدوري الأمريكي

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 21:21

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي يحتفل مع سواريز وألبا

يغيب الثنائي ليونيل ميسي وجوردي ألبا عن مباراة إنتر ميامي المقبلة ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي.

وغاب الثنائي عن مباراة نجوم الدوري الأمريكي الاستعراضية ضد نجوم الدوري المكسيكي والتي أقيمت منذ أيام.

ويغيب الثنائي بقرار من الدوري الأمريكي إذ أنه وفقا للوائح فمن يغيب عن المشاركة في المباراة الاستعراضية دون الحصول على موافقة يُمنع من خوض المباراة التالية مع فريقه.

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وغاب الثنائي عن قائمة مباراة نجوم الدوري الأمريكي رغم الاستدعاء عن المباراة التي تقام بشكل سنوي.

ولا يعد الثنائي أول من يتم إيقافه باستخدام تلك اللائحة، إذ سبق أن تم إيقاف زلاتان أبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي في 2018 بسبب تغيبه عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي الاستعراضية آنذاك.

وصرّح دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي عن غياب ميسي وألبا قائلا في وقت سابق: "جدول مباريات إنتر ميامي كان مختلفا تماما عن باقي الفرق. معظم فرقنا حصلت على راحة لمدة 10 أيام، لكن ميامي لم يحصل عليها. لقد لعب ليو 90 دقيقة في معظم المباريات التي شارك فيها".

وشدد "لدينا قواعد، وعلينا أن نتعامل معها أيضا. كنا نود حقا أن يكون ليو معنا هنا. وكنا نود أن يكون كل لاعب تم اختياره معنا. أُبلغت هذا الصباح أن لا جوردي ولا ميسي شاركا في التدريبات اليوم، فجوردي خرج مصابا في المباراة الأخيرة. وسيتعين علينا التعامل مع ما سيقوله ميامي بشأن ذلك".

وانتهت مباراة نجوم الدوري الأمريكي ضد نجوم الدوري المكسيكي بفوز الأول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في أوستن تكساس.

ويحتل إنتر ميامي المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 41 نقطة من 21 مباراة.

فيما يتصدر سينسيناتي القسم الشرقي برصيد 48 نقطة من 24 مباراة.

ليونيل ميسي جوردي ألبا الدوري الأمريكي
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