تقرير سعودي: اتحاد جدة يواصل محاولات ضم العمري من النصر
الجمعة، 25 يوليه 2025 - 20:26
كتب : FilGoal
يواصل اتحاد جدة محاولاته لضم عبد الإله العمري من النصر.
عبد الإله العمري
النادي : الاتحاد
وقضى العمري الموسم الماضي معارا للنمور وساهم في تتويج كتيبة الفرنسي لوران بلان بلقب الدوري السعودي.
ويرغب الاتحاد في ضم المدافع الدولي بمقابل 40 مليون ريال سعودي (يعادل 10 ملايين دولار) وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.
ويستعد الاتحاد للقاء النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.
صاحب الـ 28 عاما خاض الموسم الماضي 21 مباراة وتوج بلقب الدوري مع النمور.
وبقميص النصر لعب 131 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.
وشارك عبد الإله العمري في 25 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.
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