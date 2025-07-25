الإسماعيلي يجدد تعاقد ثنائي الشباب

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن نادي الإسماعيلي تجديد تعاقد الثنائي إبراهيم عبد العال ومحمد سمير.

وكشف النادي تمديد تعاقد عبد العال حتى 2029، ومحمد سمير حتى 2030.

ولا زال قيد الإسماعيلي موقوفا بسبب أزمات الصفقات المستمرة. (طالع التفاصيل)

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وسبق أن جدد الإسماعيلي تعاقد أحمد عادل عبد المنعم ومحمد حسن وعبد الله جمال.

ويستعد الإسماعيلي للقاء السكة الحديد مودرن وديا غدا السبت خلال معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

وستبدأ المباراة في السابعة والنصف مساءً.

الإسماعيلي محمد سمير إبراهيم عبد العال
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