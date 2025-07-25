فوت ميركاتو: سعود عبد الحميد إلى تولوز الفرنسي

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

يقترب نادي تولوز الفرنسي من ضم السعودي سعود عبد الحميد ظهير روما الإيطالي.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن عبد الحميد سينضم لتولوز معارا.

وأشار التقرير إلى أن لانس أبدى اهتمامه في الأيام الأخيرة لكن سعود فضل الانتقال لصفوف تولوز.

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صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي سجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق.

وقبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.

روما تولوز سعود عبد الحميد
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