تشكيل الأهلي - تغييرات عديدة أمام البنزرتي التونسي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنزرتي التونسي وديا في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-1 في اللقاء الأول على حساب الملعب التونسي خلال معسكره المقام في تونس.

ويبدأ في التشكيل الأساسي فقط مثل المباراة الماضية كل من محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد علي بن رمضان.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – نيتس جراديشار – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد سيحا - حسين الشحات - أشرف داري - أشرف بنشرقي - محمد شريف - ياسين مرعي - عمر كمال - أحمد رضا - مصطفى العش - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم - أحمد عابدين.