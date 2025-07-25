تشكيل الأهلي - تغييرات عديدة أمام البنزرتي التونسي

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 19:01

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة البنزرتي التونسي وديا في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 4-1 في اللقاء الأول على حساب الملعب التونسي خلال معسكره المقام في تونس.

ويبدأ في التشكيل الأساسي فقط مثل المباراة الماضية كل من محمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومحمد علي بن رمضان.

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وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد شكري – أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – نيتس جراديشار – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد سيحا - حسين الشحات - أشرف داري - أشرف بنشرقي - محمد شريف - ياسين مرعي - عمر كمال - أحمد رضا - مصطفى العش - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - حمزة عبد الكريم - أحمد عابدين.

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