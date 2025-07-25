خبر في الجول - أحمد توفيق مستمر مع بيراميدز حتى 2027

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 17:41

كتب : عمرو نبيل

أحمد توفيق - بيراميدز

توصل نادي بيراميدز لاتفاق لتمديد تعاقد أحمد توفيق لاعب وسط الفريق.

أحمد توفيق

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحسبما علم FilGoal.com فإن توفيق مدد تعاقده حتى صيف 2027.

وكان تعاقد صاحب الـ 33 عاما ينتهي مع بطل إفريقيا بنهاية الموسم الجاري.

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وعاد توفيق لبيراميدز في يناير 2023 بعد 6 أشهر من انتقاله لصفوف البنك الأهلي آنذاك.

وتوفيق الذي يشغل مراكز لاعب الوسط والظهير الأيمن وقلب الدفاع شارك مع بيراميدز إجمالا في206 مباراة سجل هدفين وصنع 11.

كما توج مع الفريق بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

أحمد توفيق لعب بألوان الفريق الأول للزمالك خلال الفترة من 2013 إلى 2018 ليشارك مع الفريق في 156 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وسبق أن خرج توفيق معارا إلى الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر لعب خلالها 13 مباراة، سجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

كما شارك في 11 مباراة مع البنك الأهلي قبل عودته لبيراميدز في يناير 2023.

أحمد توفيق بيراميدز
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