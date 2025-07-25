النني: عرفت قيمة إبراهيم عادل في الأولمبياد.. ودعمت انضمامه للجزيرة

دعم محمد النني لاعب وسط الجزيرة، مواطنه إبراهيم عادل المنضم حديثا للفريق الإماراتي.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة محمد النني النادي : الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل من بيراميدز بشكل رسمي.

وكان FilGoal.com قد علم بإتمام صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة مقابل ما يقارب من 5 ملايين دولار.

وقال النني عبر صفحة الجزيرة الرسمية: "إبراهيم عادل أخي الصغير، ولاعب كبير، وعرفت قيمته في الأولمبياد بعدما لعبت معه".

وانضم محمد النني برفقة أحمد سيد زيزو، لقائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس تحت قيادة روجيرو ميكالي.

وحقق المنتخب الأولمبي المركز الرابع في الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخ مصر.

وأكمل النني "بمجرد علمي بتواصل نادي الجزيرة معه دعمت الصفقة، وأبلغت الإدارة أن اختيار إبراهيم عادل موفق".

وأتم لاعب وسط أرسنال السابق "كنت أعلم جودته وحلمه ورغبته في تقديم المزيد في كرة القدم، وسعيد بانضمامه وسيكون إضافة كبيرة للفريق وواجهة مشرفة لمصر والمصريين".

من جهته، رد إبراهيم عادل "محمد النني لاعب كبير، وسعدت بتواجده معنا في الأولمبياد".

وأكمل "النني ساعدني في الانتقال للجزيرة الإماراتي، وتمنى له تحقيق بطولات مع الفريق".

واختتم تصريحاته "شرف لي التواجد في نادي الجزيرة، ولم أتردد لحظة في التواجد هنا".

ومع رغبة المدير الفني للجزيرة الحسين عموتة في انضمام إبراهيم عادل للفريق، توصل الطرفان بعقد ينص على انضمام اللاعب بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار.

كما حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.