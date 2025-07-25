الصفقة التاسعة.. مودرن سبورت يضم مصطفى مطاوع

كشف مودرن سبورت عن صفقته التاسعة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي.

وأعلن مودرن ضم مصطفى مطاوع مدافع الإنتاج الحربي، لتدعيم صفوف الفريق.

وضم مودرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، الصفقات التالية: محمد أبو جبل من البنك الأهلي، ورشاد المتولي من بتروجت، وعماد حمدي من الإسماعيلي، وأحمد المزهود من النجم المتلوي التونسي.

كما ضم كمال السيد من الإسماعيلي، ومحمود ممدوح من حرس الحدود، وجودوين شيكا من طلائع الجيش، ومحمد يسري من المنصورة، ومصطفى مطاوع من الإنتاج الحربي.

ويتولى تدريب مودرن سبورت في الموسم المقبل مجدي عبد العاطي.

وأنهى مودرن سبورت الموسم الماضي في المركز الخامس بمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة.

وتقام قرعة الدوري المصري للموسم المقبل يوم الأحد بعد المقبل الموافق 27 يوليو.