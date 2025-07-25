مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري قدم عرضا لضم موغيشا من الملعب التونسي

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 17:00

كتب : عمرو نبيل

بونور موغيشا - منتخب رواندا

كشف مصدر مقرب من اللاعب الرواندي بونور موجيشا عن رغبة النادي المصري في ضمه خلال هذا الصيف.

ويلعب الدولي الرواوندي بونور موجيشا في صفوف الملعب التونسي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com : "المصري قدم عرضا لنادي الملعب التونسي للتعاقد مع الدولي الرواندي بونور موغيشا".

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وأضاف " نبيل الكوكي مدرب المصري هو من طلب التعاقد مع موغيشا، واللاعب منفتح على خوض تجربة جديدة"

موغيشا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب.

وسبق لـ موجيشا اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

ويلعب موجيشا مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

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