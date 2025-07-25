خبر في الجول - ريبيرو يستقر على موعد مباراة ودية جديدة

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي على خوض مباراة ودية جديدة بعد العودة لمصر.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل عقب ختام المعسكر الجاري حاليا في تونس تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو مدرب الأهلي استقر على خوض مباراة ودية ضد أحد الفرق المصرية يوم الثلاثاء المقبل.

قرار ريبيرو جاء لتعويض إلغاء مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التي ألغيت في معسكر تونس وكان مقررا لها يوم الإثنين المقبل.

ولعب الأهلي ضد الملعب التونسي وفاز عليه 4-1 يوم الإثنين الماضي.

ويلعب الأهلي مساء الجمعة ضد البنزرتي في مباراته الودية الثانية بمعسكر تونس.

ويستعد الأهلي لانطلاق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري مطلع أغسطس المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية تحديد يوم الإثنين الموافق 27 يوليو موعدا لإجراء قرعة المسابقة.