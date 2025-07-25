حوار في الجول - جوسينس: يورو 2024 أكبر صدمة في مسيرتي.. وصلاح أحد أهم نجوم العالم

اختص الألماني روبن جوسينس لاعب إنتر السابق وفيورنتينا الحالي، FilGoal.com لإجراء حوار حصري للحديث عن طموحه مع الفيولا ونجمي الكرة المصرية محمد صلاح وعمر مرموش.

روبن جوسينس النادي : فيورنتينا ألمانيا

روبن جوسينس صاحب الـ 31 عاما بدأ مسيرته في إيطاليا مع أتالانتا عام 2017 ثم انتقل إلى إنتر ولعب معه موسم 2022-2023.

جوسينس عاد إلى بلده ألمانيا ولعب موسم 2023-2024 في صفوف يونيون برلين بحثا عن المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بلاده لكنه تلقى الصدمة الأكبر في مسيرته كما وصف.

في صيف 2024 انتقل جوسينس لفيورنتينا معارا من يونيون برلين قبل أن تتحول الإعارة هذا الصيف إلى انتقال دائم.

طموحه مع الفيولا

وقال جوسينس في تصريحات خاصة لـFilGoal.com :"رغم أنني لعبت في بلدي ألمانيا، لكني شعرت كأنني عدت إلى منزلي عندما انتقلت إلى فيورنتينا. كنت أتكلم الإيطالية من قبل، فكان الاندماج سهلا وسريعا".

وأضاف "هدفي هذا الموسم هو التطور عن الموسم الماضي، وتقديم أفضل أداء كل أسبوع. نريد أن نذهب بعيدا في جدول الترتيب هذا الموسم وأن نثبت أننا فريق قادر على المنافسة".

وواصل "أشعر أنني أقدم أفضل مستوياتي عندما ألعب كجناح أيسر، هذا الدور يمنحني الحرية للتقدم هجوميا، مع الالتزام دفاعيا، وهو ما يناسبني تماما".

المنافسة بالدوري الإيطالي

وعن المنافسة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، أوضح "المنافسة شرسة جدا. يوفنتوس، ميلان، نابولي، أتالانتا، روما، لاتسيو، بولونيا، جميعهم لديهم فرصة البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات".

وتابع "ما ينقص فيورنتينا للمنافسة على الألقاب هو التفاصيل الصغيرة. لدينا الجودة، لكن نحتاج لاجتياز الخطوة الأخيرة. التفاصيل والحظ هما ما يصنعان الفارق في النهاية".

وواصل "أعيش وقتا جميلا مع عائلتي في فلورنسا، المدينة رائعة، لقد شعرت أنني في بيتي من اللحظة الأولى".

وتابع " أقرب زملائي حاليا هم: جودموندسون، وكريستنسن، وبونجراتشيتش، لدينا علاقة قوية داخل وخارج الملعب".

وعن طقوسه قبل المباريات، أوضح"لا أؤمن بالطقوس أو العادات. أركز فقط على الاستعداد الذهني والبدني بشكل جيد".

"نحن نعمل بل قوة يوميا ونعد جماهير الفيولا بموسم أفضل من الماضي وسنقدم كل ما لدينا لإسعادهم".

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مدرب غير مسيرتي

جوسينس مر بعدد من التجارب مع مدربين مختلفين لكنه اختار المخضرم الإيطالي جاسبريني مدربه عندما كان لاعبا لأتالانتا، كأكثر المدربين تأثيرا في مسيرته.

وقال جوسينس "جاسبريني غير مسيرتي تماما، هو من منحني الفرصة، وساعدني لأصبح اللاعب الذي أنا عليه الآن".

تجربة إنتر

جوسينس قال عن تجربة إنتر: "كانت فترة إيجابية رغم قلة مشاركاتي. فزت بثلاث بطولات هناك، وكنت محاطًا بنجوم كبار، وهذا في حد ذاته تجربة مهمة".

وأضاف: "لا أشعر بالندم على شيء في إنتر. قدمت كل ما لدي، وكنت ملتزما ومؤمنا بدوري. بعض الأمور لم تكن بيدي".

صلاح ومرموش

جوسينس تحدث عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وقال: "واجهته أكثر من مرة، وهو لاعب رائع من أهم النجوم في العالم، وقدرته على الحسم والتأثير في أي مباراة تجعله مميزا جدا".

وعن عمر مرموش نجم مانشستر سيتي أوضح "تابعت مستواه مؤخرا، وأعجبني كثيرا. لاعب موهوب وهادئ، وأتمنى له النجاح والتطور في البريميرليج".

اللحظة الأصعب

ووصف جوسينس عدم اختياره ضمن قائمة المنتخب الألماني للمشاركة في بطولة 2024 باللحظة الأصعب في مسيرته.

وأوضح "انتقلت ليونيون برلين لأشارك، ثم لم يتم استدعائي. كان ذلك مؤلما جدا، لكن دعم زوجتي والطبيبة النفسية ساعداني في تجاوز المرحلة".

وتابع "الطبيبة النفسية التي أعمل معها منذ سنوات تمنحني التوازن وتجعلني أقدم أفضل ما لدي".

وبسؤاله في ختام الحوار عن وظيفته حال لم يكن لاعب كرة أجاب "كنت أتخيل نفسي شرطيا مثل جدي، لكن بعد الدراسة الجامعية، أتطلع لأن أصبح عالم نفس بعد نهاية مسيرتي الرياضية".