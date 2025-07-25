قاسم باشا يعلن موعد مباراته الودية أمام بيراميدز

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 15:08

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

كشف نادي قاسم باشا التركي عن موعد المباراة الودية أمام بيراميدز.

ويخوض بيراميدز معسكرا في تركيا يتخلله بعض المباريات الودية استعدادا لانطلاق الموسم في أغسطس المقبل.

وكشف قاسم باشا عن موعد المباراة التي تقام في تمام السادسة مساءً السبت 26 يوليو، على ملعب تورجاي سينر.

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وتعد تلك الودية الثانية لبيراميدز في معسكر بتركيا.

وتعادل بيراميدز مع فريق بانديرما سبور في وديته الأولى بهدفين لكل فريق، في أولى مبارياته الودية بمعسكر تركيا، التي أقيمت بمدينة إزميت.

وانتقل بيراميدز إلى مدينة إسطنبول استعدادا لمواجهة قاسم باشا.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

بيراميدز
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