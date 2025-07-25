اسكواش - سباعي مصري إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

ضمن 7 لاعبين مصريين التواجد ضمن نصف بطولة العالم لناشئين الاسكواش (رجال وسيدات).

وحجز ثلاثي وادي دجلة، نادين الحمامي وسهيلة حازم وأدهم رشدي مقاعدهم في نصف نهائي بطولة العالم لناشئين الاسكواش.

وتستضيف مصر نهائيات بطولة العالم لناشئين الاسكواش.

وتلعب أمنية عرفي ضد سهيلة حازم في نصف نهائي البطولة فئة السيدات.

فيما ستلعب نادين الحمامي ضد الهندية أنهات سينغ في الدور ذاته.

وعلى مستوى الرجال سيلعب محمد زكريا ضد إياد داوود.

فيما سيلعب مروان عسل ضد أدهم رشدي في مباراة رتقبة ضمن نصف النهائي الآخر.