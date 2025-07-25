بيرلو مدربا لـ يونايتد إف سي الإماراتي

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

أندريه بيرلو - يونايتد إف سي الإماراتي

أعلن نادي يونايتد إف سي الإماراتي تعيين الإيطالي أندريه بيرلو مديرا فنيا للفريق.

أندريا بيرلو

النادي : دبي يونايتد

ووصل بيرلو بالفعل إلى دبي، وسيبدأ العمل مع الفريق في الأيام المقبلة مع بدء الاستعدادات للموسم الجديد.

يونايتد إف سي نادي إماراتي ينشط في دوري الدرجة الأولى في الإمارات.

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وقال إيلي سيبانو رئيس نادي يونايتد إف سي في تصريحات لموقع النادي: "نفخر بانضمام بيرلو إلى عائلة نادي يونايتد، فهو يجسد قيم وطموحات نادينا، ونؤمن بأنه سيكون ركيزةً أساسيةً في الارتقاء بنا إلى آفاقٍ جديدة."

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ومنذ اعتزال بيرلو تولى تدريب الفريق الثاني ليوفنتوس، ثم الفريق الأول.

وانتقل بيرلو لتدريب فاتح كاراغومروك التركي.

وخلال موسم 2023 - 2024 تولى بيرلو تدريب فريق سامبدوريا، قبل حصوله على راحة في الموسم السابق.

وفاز المدرب بيرلو صاحب الـ46 عاما، ببطولتي كأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي رفقة فريق يوفنتوس.

وخلال فترة لعبه توج بيرلو مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006.

ولعب بيرلو لثلاثي إيطالي الكبير يوفنتوس، وإنتر، وميلان.

وخاض تجربة أخيرة مع نادي نيويورك سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل اعتزاله.

بيرلو يونايتد إف سي الإماراتي
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