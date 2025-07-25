قائمة برشلونة - انضمام راشفورد وجارسيا ضمن 30 لاعبا في الجولة الآسيوية

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن قائمة الفريق الكاتالوني المتجهة إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

وضمت القائمة صفقات برشلونة الجديد، خوان جارسيا حارس الفريق القادم من إسبانيول، وماركوس راشفورد القادم على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

كما تواجد في القائمة روني بردغجي الجناح السويدي ذو الأصول السورية، والقادم من كوبنهاجن الدنماركي.

وغاب عن القائمة مارك تير شتيجن حارس المرمى، الذي أعلن خضوعه لعملية جراحية في الظهر على خلفية الآلام التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

وجاءت القائمة التي ضمت 30 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إيناكي بينا - دييجو كوشين

الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إنييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جوفري

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - رينال - جوليرمو - درو

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي - أنطونيو فيرنانديز

وأعلن برشلونة أنه في طريقه إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية بعد حل الأزمة بين النادي والجهة المنظمة، ويخوض مباراة فيسيل كوبي الياباني يوم الأحد في موعدها المقرر سابقا

وبعد نهاية المباراة في اليابان، سيتجه برشلونة إلى كوريا الجنوبية لملاقاة إف سي سيول يوم ٣١ يوليو، ودايجو إف سي يوم ٤ أغسطس.

وتوج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر الإسباني"، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام إنتر بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.