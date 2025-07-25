انتهت الأزمة.. برشلونة في طريقه إلى اليابان لبدء جولته الآسيوية

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

أعلن برشلونة حل أزمة جولته الآسيوية بعد أزمة بين النادي والجهة المنظمة.

وأصدر برشلونة بيانا صباح الجمعة، أعلن فيه انتهاء الأزمة، وسفر بعثة الفريق إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية.

وأوضح بيان برشلونة: "يعلن النادي أن الفريق الأول لكرة القدم في طريقه إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية لعام 2025".

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وأكمل "يأتي هذا بعد أن حل النادي والجهة المنظمة المشاكل التي تسببت في تعليق مباراته ضد فيسيل كوبي قبل يومين، والتي عادت الآن إلى جدولها ٢٧ يوليو".

وأتم بيان برشلونة "بعد انتهاء الجزء الأول من الجولة، سيتوجه الفريق إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين ضد إف سي سيول يوم ٣١ يوليو، ودايجو إف سي يوم ٤ أغسطس.

وكان برشلونة أعلن يوم الأربعاء، تعليق مشاركته في المباراة الودية الأحد المقبل أمام فيسيل كوبي الياباني.

وعلل برشلونة عدم سفره لخوض المباراة "بسبب انتهاكات تعاقدية جسيمة من جانب الجهة المنظمة".

وكان مقررًا أن يسافر برشلونة إلى اليابان يوم الخميس، استعدادا لبدء الجولة الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

ولكن ترك برشلونة الباب مفتوحا في بيانه الأول بشأن إمكانية السفر إلى كوريا الجنوبية، لخوض الوديتين، في حالة استيفاء الجهة المنظمة لشروط معينة.

وضم برشلونة خلال الانتقالات الصيفية خوان جارسيا حارس إسبانيول، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وتوج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر الإسباني"، فيما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام إنتر بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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