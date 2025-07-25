اتحاد شمال إفريقيا يحدد مواعيد 3 بطولات.. ومشاركة مسار في البطولة العربية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا اجتماعه صباح اليوم الجمعة، في المملكة المغربية، برئاسة هاني أبو ريدة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن اعتماد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا عددا من القرارات، تضمنت تنظيم بطولة أندية للكرة النسائية في الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

ويشارك نادى مسار الفائز ببطولة الدوري المصري، في البطولة ممثلا لمصر.

كما تم تحديد موعد بطولة تحت 17 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وكذلك تم تحديد موعد بطولة تحت 20 سنة للكرة النسائية، بالإضافة إلى بطولة المدارس المقرر اقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما قرر المكتب التنفيذي إقامة عدة ورش عمل تعقد بجميع دول الاتحاد بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.

وحضر اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا رؤساء اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.