الصفاقسي لـ في الجول: حمزة المثلوثي ابن النادي وهناك اتصالات لعودته

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي

أجاب ثامر الفندري نائب رئيس الصفاقسي على إمكانية عودة حمزة المثلوثي لاعب الزمالك السابق إلى صفوف النادي التونسي.

ورحل المثلوثي عن الزمالك بنهاية تعاقده في الموسم المنصرم.

وقال ثامر الفندري نائب رئيس الصفاقسي لـFilGoal.com : "يوجد اتصالات مع حمزة المثلوثي لأنه لاعب ممتاز وأحد أبناء النادي".

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وأضاف "نرحب بكل تأكيد بتواجد المثلوثي إذا اقتضت مصلحة النادي ذلك".

وكشف موقع نسمة سبور التونسي منذ أيام عن دخول الشرطة العراقي في مفاوضات متقدمة مع حمزة المثلوثي.

وأشار التقرير إلى اقتراب الصفقة من الحسم بعد تقارب من الجانبين.

ويقود الشرطة العراقي، مؤمن سليمان المدير الفني المصري.

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.

حمزة المثلوثي الزمالك
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