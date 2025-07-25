مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني

يشهد اليوم الجمعة مجموعة المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025.

ويلعب الأهلي ضد البنزرتي التونسي في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وفي الأردن يواجه الوحدات نظيره الحسين في كأس السوبر الأردني.

بينما يلعب أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري ضد أهلي بنغازي في قمة مرتقبة بالدوري الليبي.

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الأهلي × البنزرتي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد البنزرتي على قناة النادي الأهلي.

الوحدات × الحسين

تقام مباراة الوحدات والحسين في كأس السوبر الأردني في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع مباراة الوحدات ضد الحسين على القناة الرياضية الأردنية.