رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى معسكر فريقه الإعدادي المقام بالنمسا.

ويخوض النصر معسكرا إعداديا تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس تحضيرا للموسم الجديد.

ونشر حساب النصر صور وصول رونالدو إلى النمسا وكان في استقباله جيسوس.

نادي النصر يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بمعسكر خارجي على مرحلتين>

المرحلة الأولى ستكون في النمسا لمدة 14 يوما، والثانية تحتضنها البرتغال حتى يوم 14 أغسطس.

جورجي جيسوس مدرب نادي النصر أخرج الثنائي، الإسباني ايمريك لابورت والبرتغالي اوتافيو من حساباته للموسم الجديد.

جيسوس استبعد لابورت واوتافيو من قائمة الفريق اللي بدأت الإعداد للموسم الجديد بمعسكر النمسا.

لابورت ارتبط خلال الأيام الماضية بالعودة إلى أتليتك بلباو الإسباني.

فيما بات أوتافيو قريبا من الانتقال لنادي القادسية السعودية.