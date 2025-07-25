الفرنسية فرابار حكما لنهائي أوروبا للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 10:27

كتب : FilGoal

ستيفاني فرابار

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة نهائي بطولة أوروبا للسيدات للفرنسية ستيفاني فرابار .

وتلعب إسبانيا ضد إنجلترا يوم الأحد ضمن نهائي بطولة أوروبا للسيدات على ملعب سانت ياكوب بارك بمدينة بازل السويسرية.

وستكون هذه أول مرة تدير فيها نهائي بطولة اليورو للسيدات كحكمة رئيسية.

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فرابار صاحبة الـ41 عاما أدارت أكثر من 100 مباراة في بطولات الاتحاد الأوروبي من بينها نهائي كأس العالم للسيدات عام 2019.

كما أدارت كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وليفربول من نفس العام وكانت أول امرأة تدير مباراة نهائية للرجال على الصعيد القاري.

وفي مونديال قطر 2022 سجلت حضورا تاريخيا بقيادتها لمباراة ألمانيا و كوستاريكا كأول طاقم تحكيم نسائي كامل في تاريخ كأس العالم للرجال.

وتغلب منتخب إسبانيا على ألمانيا في نصف نهائي يورو السيدات بهدف دون مقابل بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

ويواجه منتخب سيدات إسبانيا بذلك المنتخب الإنجليزي في النهائي تكرارا لنسخة الرجال الأخيرة.

ويعتبر منتخب ألمانيا البطل التاريخي ليورو السيدات بعد التتويج بـ 8 ألقاب آخرهم في 2013.

وحصدت سيدات ألمانيا وصافة النسخة الأخيرة في 2022 بعد الخسارة من إنجلترا في النهائي.

ويلعب منتخب سيدات إنجلترا النهائي للمرة الرابعة، إذ توج مرة بنسخة 2022 الأخيرة بينما خسر في نهائيي 84 و2009.

وتوج منتخب سيدات إسبانيا بلقب كأس العالم في 2023 ودوري الأمم الأوروبية في 2024 ويتبقى له فقط اليورو.

وكانت أقصى إنجازات سيدات إسبانيا في اليورو هي الحصول على برونزية نسخة 1997.

وكان منتخب رجال إسبانيا قد توج بلقب النسخة الأخيرة من اليورو في 2024 على حساب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

يويفا بطولة أوروبا للسيدات
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