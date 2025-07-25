بعد ارتباطه بالانتقال لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ
الجمعة، 25 يوليه 2025 - 01:22
كتب : FilGoal
أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع بلال ولد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وربطت تقارير إعلامية ولد الشيخ بالانتقال للزمالك خلال هذا الصيف.
وأعلن نادي الرجاء تعاقده بشكل رسمي مع بلال ولد الشيخ لمدة موسمين.
وخاض ولد الشيخ آخر تجاربه مع نادي فولندام الهولندي.
كما سبق للجناح صاحب الـ 27 عاما اللعب في أندية أوتريخت الهولندي ودينزلي سبورت التركي.
وكان الرجاء قد نجح في إعادة قائدة الأسبق بدر بانون خلال هذا الصيف.
وعاد بانون للرجاء في اللعب في الأهلي المصري قطر القطري.
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