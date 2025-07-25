بعد ارتباطه بالانتقال لـ الزمالك.. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بلال ولد الشيخ

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 01:22

كتب : FilGoal

بلال ولد الشيخ - الرجاء المغربي

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع بلال ولد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت تقارير إعلامية ولد الشيخ بالانتقال للزمالك خلال هذا الصيف.

وأعلن نادي الرجاء تعاقده بشكل رسمي مع بلال ولد الشيخ لمدة موسمين.

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وخاض ولد الشيخ آخر تجاربه مع نادي فولندام الهولندي.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏CCpa O نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع اللاعب بلال ولد الشيخ في إطار تعزيزات الغريق الأول تحضيراً للموسم الجديد، يعلن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عن تعاقده مع اللاعب بلال ولد الشيخ لموسمين .رياضيين. و كان بلال ولد الشيخ قد راكم مجموعة من التجارب في مختلف الدوريات الأوروبية. يتمنى نادي الرجاء الرياضي كل التوفيق للاعب بلال ولد الشيخ في مسيرته مع الفريق.‏'‏‏

كما سبق للجناح صاحب الـ 27 عاما اللعب في أندية أوتريخت الهولندي ودينزلي سبورت التركي.

وكان الرجاء قد نجح في إعادة قائدة الأسبق بدر بانون خلال هذا الصيف.

وعاد بانون للرجاء في اللعب في الأهلي المصري قطر القطري.

الزمالك الرجاء المغربي بدر بانون
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