الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول

الجمعة، 25 يوليه 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طلب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك راتبا سنويا كبيرا للموافقة على الانتقال للهلال السعودي.

ويرغب الهلال في ضم إيزاك خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إيزاك طلب من مسؤولي نادي الهلال راتبا سنويا يتجاوز 60 مليون يورو بخلاف امتيازات أخرى.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مطالب إيزاك المالية جاءت خلال اجتماع مع مسؤولي الهلال.

وذكرت التقارير أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال طالب ناديه بالتوجه لداروين نونيز مهاجم ليفربول بعد مطالب إيزاك المبالغ فيها.

جريدة ديلي ميل ذكرت أن ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد أخبر إدارة ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وذلك وسط اهتمام ليفربول والهلال بضمه.

وأفاد التقرير أن ألكسندر إيزاك أبلغ نيوكاسل برغبته في دراسة إمكانية الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح التقرير أن العرض المنتظر من ليفربول أو أي نادٍ آخر في حدود 150 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب رغبات إيزاك، قد يؤدي إلى تسريع الخطوة في الأسابيع المقبلة.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.

وغاب المهاجم السويدي عن أولى مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد أمام سيلتيك الاسكتلندي.

الهلال السعودي نيوكاسل إيزاك
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