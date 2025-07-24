الزمالك يعلن خوض وديتين جديديتن أمام غزل المحلة وبروكسي

الخميس، 24 يوليه 2025 - 23:32

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - رع

أعلن نادي الزمالك عن خوض مباراتين وديتين جديدتين أمام غزل المحلة وبروكسي.

ويواصل الزمالك تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفريق سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

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وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيلتقي مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري.

وسيلتقي الزمالك يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساء.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام معسكره الحالي بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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