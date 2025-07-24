بنشرقي: أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي.. ومباراة الزمالك كانت مهمة لي

الخميس، 24 يوليه 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد بورتو

يحلم المغربي أشرف بنشرقي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وانضم بنشرقي للأهلي في يناير الماضي قادما من الريان القطري.

وقال أشرف بنشرقي عبر حساب الأهلي على فيسبوك: "وصلت للنادي الأهلي في يناير الماضي، ولم أكن قد أجريت فترة إعداد مع الفريق الذي كنت فيه. في الموسم الجديد ومع التدريبات القوية في المعسكر، يجب أن أضغط على نفسي للوصول إلى ما أطمح إليه".

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وأضاف "لابد أن يكون هناك قوة بدنية وحفاظ على الجسم سواء أثناء التمرين أو خارج التمرين. يجب على اللاعب أن يعتني بجسمه ويتدرب بشكل جيد ليكون مؤهلاً للتعامل مع جميع المتطلبات في المباريات. نحن نحاول أن نصل إلى أقصى قدراتنا، ومع المباريات والتدريبات سنصل إلى أعلى مستوى من الجاهزية".

وشدد "لدينا قوام قوي للغاية يزيد من التنافسية ويجعلنا نساعد الفريق في تحقيق كافة البطولات. كل البطولات صعبة لكنني أتمنى الحصول مع الأهلي على دوري أبطال إفريقيا".

وواصل "لكي تتحمل ضغط اللعب في الأهلي عليك تملك الشخصية القوية وأن تكون هادئ الأعصاب. سعيد للغاية باللعب في الأهلي وانتظر المباراة تلو الأخرى لتقديم أفضل ما لدي".

وتابع "الاختيارات الفنية حق أصيل للمدير الفني، وأنا احترم ذلك بكل تأكيد. الأهم بالنسبة لي دائما هو تحقيق الانتصارات وحمل الألقاب".

وكشف "مباراتي الأولى مع الأهلي ضد الزمالك كانت مهمة للغاية، لأثبت للجميع أن أشرف بنشرقي جاء ليقدم أفضل ما لديه وينجح مع الأهلي".

وأجاب "كان بإمكاننا الذهاب إلى نقطة أبعد في كأس العالم للأندية خاصة في ظل جودة اللاعبين في الفريق، لكن مباراة بورتو كانت جيدة بعض الشيء بعدما ظهرنا بشكل رائع أمام فريق أوروبي".

وأتم "شعرت ونحن في أمريكا أننا نلعب في القاهرة بعد هذا الحضور الجماهيري العريض والمؤازرة والمساندة، حقيقة نحن استمتعنا بهذا الأمر".

وودع الأهلي منافسات كاس العالم للأندية من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة.

وختم الأهلي دور المجموعات في المركز الرابع بالمجموعة الأولى خلف بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

الأهلي بنشرقي
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