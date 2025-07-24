مودرن سبورت يتعادل أمام زد وديا استعدادا للدوري

تعادل مودرن سبورت مع زد دون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية.

ويستعد الفريقان لانطلاقة دوري موسم 2025 - 2026، والمقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المقبل.

جاءت الودية في ختام معسكر فريق مودرن سبورت بالإسكندرية على أن يعود الفريق للتدريبات بالقاهرة قبل بداية الموسم الجديد.

ويقود مودرن سبورت، المدير الفني مجدي عبد العاطي، فيما يقود زد المدير الفني محمد شوقي.

وخاض الفريقان الموسم الماضي ضمن مجموعة الهبوط، حيث احتل زد صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة، فيما حل مودرن في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

وضم زد، محمد ربيعه، وأحمد خالد كباكا، وأحمد فتحي، وعبد الله بوستنجي، وأحمد نادر السيد.

فيما ضم مودرن 8 صفقات، وهم ن محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا، ومحمد يسري.

وتقام قرعة الدوري المصري للموسم المقبل يوم الأحد بعد المقبل الموافق 27 يوليو.