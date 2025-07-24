بتروجت يفوز على وي بهدف وديا
الخميس، 24 يوليه 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
فاز بتروجت على منافسه وي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين الخميس، على ملعب بتروسبورت.
وخاض بتروجت ثلاث مباريات ودية حتى الآن،
خسر بتروجت في المباراة الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع حرس الحدود في المباراة الثالثة.
وينطلق دوري الموسم المقبل 2025–2026 في بداية شهر أغسطس المقبل.
واحتل بتروجت المركز الثامن في الموسم الماضي برصيد 27 نقطة، ضمن مجموعة البطولة.
وتقام المباريات الودية المتبقية في المواعيد التالية:
بتروجت × الجونة يوم الإثنين 28 يوليو
بتروجت × مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو
وتعاقد الفريق مع عبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة ومحمود مرسي لاعب فريق إيسترن كومباني
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