التجربة الأولى خارج بورتو.. يوفنتوس يضم جواو ماريو

الخميس، 24 يوليه 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

جواو ماريو - خواكين بيكيريز - بورتو ضد بالميراس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، ضم جواو ماريو قادما من نادي بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، انضمام الظهير الأيمن البرتغالي ليوفنتوس بعقد يمتد 5 سنوات حتى 30 يونيو 2030.

وبدأ جواو ماريو مسيرته مع نادي بورتو، حيث تدرج في فرق الشباب ليصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول.

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وظهر جواو ماريو لأول مرة في 15 يوليو 2020، مع الفريق الأول لبورتو.

وشارك في 181 مباراة مع النادي، مسجلًا خمسة أهداف ومقدمًا 25 تمريرة حاسمة أخرى في جميع المسابقات.

وتوج جواو ماريو بتسعة ألقاب في البرتغال بين بطولتي الدوري والكأس.

كما كان جزءًا من فريق بورتو الذي فاز بدوري أبطال أوروبا للشباب عام 2019.

جواو ماريو خاض 3 مباريات دولية ع المنتخب البرتغالي، وكان الظهور لأول مرة مع منتخب البرتغال الأول في نوفمبر 2023 ضد ليشتنشتاين.

يوفنتوس جواو ماريو
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