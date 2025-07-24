أتلتيكو مدريد يعلن ضم هانكو

الخميس، 24 يوليه 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

هانكو - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده رسميا مع ديفيد هانكو لاعب فريق فينورد الهولندي.

وأشار أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "بعد خضوعه للفحص الطبي، وقع قلب الدفاع السلوفاكي عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع النادي".

هانكو خاض 52 مباراة دولية مع سلوفاكيا، 4 منها في بطولة يورو الأخيرة، ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

أخبار متعلقة:
بعد اتفاقه مع النصر.. أتلتيكو مدريد يحسم صفقة هانكو تقارير: انهيار صفقة انتقال هانكو من فينورد إلى النصر "جزء من تاريخ النادي".. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ساؤول

وسيصبح هانكو أول لاعب سلوفاكي في تاريخ أتلتيكو مدريد.

وسينضم هانكو إلى المعسكر التدريبي للفريق الأول قبل بداية الموسم.

وكان قد ارتبط اسم ديفيد هانكو بالانتقال إلى النصر السعودي قبل أن يتم إلغاء الصفقة.

وانهارت صفقة انتقال ديفيد هانكو إلى نادي النصر من فينورد الهولندي بعد إتمام الاتفاق بين الجابنين.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق أن النصر وفينورد توصلا إلى الاتفاق على شروط التعاقد قبل أن يحسم أتليتكو مدريد الصفقة.

وكانت قيمة الصفقة 40 مليون يورو، بواقع 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في صفقة قياسية للنادي الهولندي.

وسبق وأن لعب هانكو في صفوف فيورنتينا قبل أن ينتقل إلى سبارتا براج التشيكي على سبيل الإعارة.

وانضم هانكو إلى فينورد في صيف 2022.

أتلتيكو مدريد هانكو
نرشح لكم
محمد ربيعة يظهر للمرة الأولى في مران زد التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي التجربة الأولى خارج بورتو.. يوفنتوس يضم جواو ماريو أرسنال يضم موسكيرا خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق مع الأهلي بشأن كاباكا خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير خبر في الجول - سموحة يضم مهاجم تشيلسي الغاني نيوكاسل يضم موهبة كورية
أخر الأخبار
بنشرقي: أتمنى الفوز بدوري الأبطال مع الأهلي.. ومباراة الزمالك كانت مهمة لي دقيقة | الكرة المصرية
مودرن سبورت يتعادل أمام زد وديا استعدادا للدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
بتروجت يفوز على وي بهدف وديا 39 دقيقة | الدوري المصري
محمد ربيعة يظهر للمرة الأولى في مران زد ساعة | الدوري المصري
التجربة العربية الأولى.. الكويت الكويتي يضم سام مرسي ساعة | المحترفون
التجربة الأولى خارج بورتو.. يوفنتوس يضم جواو ماريو ساعة | ميركاتو
أتلتيكو مدريد يعلن ضم هانكو 2 ساعة | ميركاتو
مران الزمالك - فيريرا يكثف التدريبات الخططية قبل مواجهة دجلة وديا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 3 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج 4 خبر في الجول - الأهلي يتجه للموافقة على عرض كولومبوس لبيع وسام.. والتفاصيل المالية
/articles/509918/أتلتيكو-مدريد-يعلن-ضم-هانكو