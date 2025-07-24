مران الزمالك - فيريرا يكثف التدريبات الخططية قبل مواجهة دجلة وديا

الخميس، 24 يوليه 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

مران الزمالك

استأنف نادي الزمالك تدريباته بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيرير استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة، خلال مران اليوم الخميس.

وكثف يانيك فيريرا، جرعة التدريبات الفنية والخططية في المران.

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وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض بعض الجوانب الخططية.

وحرص يانيك فيريرا على إيقاف الفقرة أكثر من مرة من أجل توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

واختتم الزمالك المران بخوض تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

يخوض نادي الزمالك معسكرا على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا، تخفيف الحمل البدني خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة ودياً يوم الجمعة، في ختام معسكره الحالي.

الزمالك يانيك فيريرا
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