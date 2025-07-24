أرسنال يضم موسكيرا

أعلن نادي أرسنال ضم كريستيان موسكيرا مدافع فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستيان موسكيرا النادي : فالنسيا أرسنال

وكشف أرسنال عن ضم اللاعب الإسباني صاحب الـ21 عاما، بعقد طويل الأمد.

وشارك موسكيرا في 41 مباراة بقميص فالنسيا خلال الموسم الماضي وسجل هدفا.

ويعد موسكيرا أحد الأعمدة الأساسية لمنتخبات الشباب لإسبانيا، بينما لم يسبق له الاستدعاء للعب مع المنتخب الأول.

وسيرتدي كريستيان القميص رقم 3 وسينضم إلى الفريق في جولته التحضيرية للموسم الجديد في آسيا.

ودعم أرسنال خط دفاعه بالتعاقد مع بديل لجابرييل ميجاليس وويليام ساليبا.

بدأ موسكيرا مسيرته مع فالنسيا في سن الـ12 من عمره، وتدرج في صفوف الناشئين قبل تصعيده للفريق الأول في سن 17 عاما.

خاض المدافع الإسباني أول مباراة له في كأس الملك في يناير 2022، قبل المشاركة الأولى في الدوري الإسباني أمام إشبيلية والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وشارك موسكيرا في 34 مباراة مع منتخب إسبانيا للشباب بين فئتي تحت 15 و21 عامًا. وكان أيضًا ضمن تشكيلة الفريق الفائز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتعليقا على ضم موسكيرا، قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "يسعدنا الترحيب بموسكيرا في أرسنال، بصفته مدافعًا يبلغ من العمر 21 عامًا، قدم كريستيان أداءً جيدًا باستمرار، ولديه خبرة كبيرة في الدوري الإسباني. إنه لاعب ذكي يتمتع بسرعة جيدة، ويجيد اللعب في الدفاع وعلى كلا الجانبين."