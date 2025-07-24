الزمالك يعلن تفاصيل إصابة بنتايك وصلاح مصدق

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة ثنائي الفريق، صلاح الدين مصدق ومحمود بنتايك.

وتعرض الثنائي للإصابة خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي، الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق لاعبا الفريق أثبتت إصابتهما بشد عضلي خفيف.

ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غداً الجمعة قبل ختام المعسكر المغلق الحالي.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي.

كما فاز الزمالك على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.