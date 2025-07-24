خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق مع الأهلي بشأن كاباكا
الخميس، 24 يوليه 2025 - 19:13
كتب : محمد جمال
توصل نادي زد إلى اتفاق مع النادي الأهلي بشان ضم أحمد خالد كاباكا لاعب وسط الفريق الأحمر.
وعاد كاباكا إلى الأهلي بعدما انتهت إعارته لصفوف مودرن سبورت.
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد أتم اتفاقه مع الأهلي بشأن استعارة كباكا حتى نهاية الموسم الجديد.
لاعب الوسط البالغ 20 عاما قضى موسما ونصف معارا من الأهلي لمودرن سبورت.
وخاض كاباكا مع مودرن سبورت 23 مباراة في جميع المسابقات خلال فترة الإعارة دون أن يسجل أو يصنع.
وبقميص منتخب مصر للشباب شارك في 21 مباراة وسجل 5 أهداف وساهم في التأهل لكأس العالم للشباب 2025 والمقامة في قطر نوفمبر المقبل.
يذكر أن زد أعلن مؤخرا انتقال مدافعه مصطفى العش لصفوف الأهلي بشكل نهائي بعدما لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا.
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