وزير الرياضة يكلف بتشكيل لجنة قانونية بعد استقالتين في اتحاد تنس الطاولة

الخميس، 24 يوليه 2025 - 18:55

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة.

وتقدم خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، باستقالتهما من عضوية مجلس الإدارة.

وفي ضوء ذلك، كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية.

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وجاء ذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وشددت وزارة الرياضة على متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

كما أكدت حرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

أشرف صبحي تنس الطاولة
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