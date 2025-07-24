"لازلت أشعر بالألم".. تير شتيجن يعلن خضوعه لجراحة في الظهر ويكشف مدة غيابه

الخميس، 24 يوليه 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

تير شتيجن

أعلن مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، خضوعه لجراحة في الظهر.

وكتب تير شتيجن رسالة عبر حسابه على موقع إكس: "اليوم صعب عليّ شخصيا، فأنا أرتدي ألوان وقميص نادي برشلونة بفخر كبير، سواءً داخل الملعب أو خارجه، في لحظات النجاح وفي الأوقات الصعبة".

وأضاف "جسديًا ورياضيًا، أشعر أنني في حالة جيدة جدًا، مع أنني للأسف لازلت أشعر بالألم."

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وأكمل "بعد مناقشاتٍ مكثفة مع الفريق الطبي لنادي برشلونة وخبراء خارجيين، فإن أسرع وأسلم طريقة للتعافي التام هي جراحة الظهر."

وتابع "بعد آخر عملية جراحية لي في الظهر، عدت إلى الملاعب بعد 66 يومًا، ما يقارب شهرين، وهذه المرة يعتقد الأطباء أن حوالي 3 أشهر ستكون ضرورية كإجراء احترازي لتجنب أي مخاطر."

وأتم "معنويًا، يؤلمني كثيرًا عدم قدرتي على دعم الفريق خلال هذه الفترة، ولكن لحسن الحظ، عملية إعادة التأهيل سهلة، وطريق العودة واضح، سأُبقيكم على اطلاعٍ دائم على عملية التعافي، وأودُّ أن أشكركم جميعًا من أعماق قلبي، على وقوفكم الدائم بجانبي."

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

برشلونة تير شتيجن
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