أوسكار رويز يشارك في معسكر حكام "var" بعد نهاية إجازته

الخميس، 24 يوليه 2025 - 18:38

كتب : محمد جمال

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

شارك أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم فى فاعليات معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو.

وألقى أوسكار رويز محاضرات نظرية للحكام صباح اليوم مع إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" محاضر تقنية الفيديو والمكلف من فيفا بالإشراف على المعسكر، حضر المحاضرات أيضاً أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

ووصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى القاهرة قبل ساعات، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم الكروى المنقضى.

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وكان رويز يتابع فاعليات المعسكر بصفة يومية عن طريق تقنية زووم.

وشهدت الفترة الصباحية من المعسكر اليوم محاضرات نظرية شارك فيها أوسكار رويز وإيجور.

بينما تشهد الفترة المسائية تدريبات عملية فى الملعب وسيارات تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يقوم كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية تقام بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

أوسكار رويز لجنة الحكام
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