خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير
الخميس، 24 يوليه 2025 - 18:15
كتب : FilGoal
ينتظر الزمالك قرار البلجيكي يانيك فيريرا بشأن ضم المغربي أيمن ترازي لاعب حسنية أغادير.
ويجيد ترازي اللعب في مركز الظهير الأيمن.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك عرض على يانيك فيريرا ضم المغربي أيمن ترازي ظهير أيمن حسنية أغادير.
وينتظر الزمالك قرار فيريرا بشأن اللاعب قبل التفاوض مع نادي حسنية أغادير.
واتجه للزمالك لخيار التعاقد مع ترازي بعد مغالاة المصري في مطالبه بشأن أحمد عيد.
ويبلغ ترازي من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن حال إتمام التعاقد معه.
ويملك الزمالك عمر جابر فقط في مركز الظهير الأيمن بعد إعارة أحمد محمود لنادي الاتحاد السكندري.
ترازي لعب 23 مباراة بالموسم المنصرم مع حسنة أغادير وسجل هدفا وصنع هدفين آخرين.
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