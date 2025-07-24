خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير

"لم أر سوى الخير من جماهير الزمالك".. مصطفى شلبي يعلن نهاية رحلته مع القلعة البيضاء

فيريرا: هدفنا هو نفس هدف جماهير الزمالك.. ونتحسن يوما بعد يوم