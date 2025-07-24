خبر في الجول - سموحة يضم مهاجم تشيلسي الغاني

دعم فريق سموحة صفوفه بمهاجم جديد استعدادا لانطلاق موسم 2025 - 2026.

وعلم FilGoal.com أن سموحة أتم إجراءات ضم ستيفن أمانكون مهاجم فريق بيريكوم تشيلسي الغاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم سموحة المهاجم الغاني لمدة 3 مواسم، حسبما علم FilGoal.com

اللاعب الغاني البالغ من العمر 25 عاما، يلعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر.

وشارك ستيفن أمانكون في 26 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفا.

وأعير ستيفن أمانكون من نادي بيريكوم تشيلسي إلى مواطنه أشانتي كوتوكو الغاني خلال الفترة من صيف 2021 حتى يناير 2023، قبل العودة لناديه الأصلي.

وأنهى سموحة الموسم الماضي في المركز السابع بمجموعة الهبوط.

ويبدأ الموسم الجديد في بدايات أغسطس بمشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط الموسم الماضي، وصعود فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

وكشف مصدر من سموحة في وقت سابق صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

كما اقترب نادي سموحة من ضم بابي بادجي مهاجم المصري.

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.