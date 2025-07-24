نيوكاسل يضم موهبة كورية

الخميس، 24 يوليه 2025 - 17:27

كتب : FilGoal

نيوكاسل - تشيلسي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد يوم الخميس تعاقده مع الجناح الكوري الجنوبي بارك سيونج سو.

وأوضح النادي تعاقده مع البالغ من العمر 18 عاما قادما من نادي سوون بلو وينجز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الكوري.

وقال بارك سيونج سو في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أشعر بالفخر بالانضمام إلى هذا النادي العريق".

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وأضاف "أنا متحمس لتقديم أفضل ما لدي، والمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل".

ويلعب سيونج سو في مركز الجناح الأيسر.

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ولعب بارك 27 مباراة مع فريقه السابق، وسجل هدفا وصنع 3.

دوليا، لعب سيونج سو مع منتخب كوريا الجنوبية للشباب 5 مباريات.

نيوكاسل يونايتد بارك سيونج سو
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