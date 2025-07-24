تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد لـ ليفربول من أجل لويس دياز

من المنتظر أن يقدم بايرن ميونيخ عرضا جديدا إلى ليفربول لضم لويس دياز خلال الساعات القادمة، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن العرض الجديد سيكون مقابل 70 مليون يورو + إضافات.

ولفت التقرير إلى أن إدارة بايرن تشعر بالتفاؤل بشأن التعاقد مع لويس دياز بعد المفاوضات التي جرت مع وكيله.

إلى ذلك، طلب لويس دياز جناح ليفربول من إدارة ناديه تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل هذا الصيف، وفقا لتقارير كولومبية.

وأوضح بيبي سييرا الصحفي الكولومبي الموثوق أن دياز طلب من ليفربول، في حال عدم تجديد عقده (كما وُعد في مايو)، قبول عرض بايرن ميونيخ الذي سيصل قريبًا.

ويسعى الجناح الكولومبي لتحسين وضعه المادي مع ليفربول، أو اغتنام فرصة الرحيل إلى بايرن براتب أكبر، حسب سييرا.

ويقترب لويس دياز جناح ليفربول من الانتقال إلى بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لنيكولو شيرا الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح شيرا أن الصفقة ستتم مقابل 75 مليون يورو، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق حول الصفقة بين بايرن وليفربول.

وأشار شيرا إلى أن بايرن توصل لاتفاق مع لويس دياز على شروط عقده الشخصي منذ أيام.

ووفقا لصحيفة ماركا، فإن ليفربول رفض العرض الثاني من بايرن ميونيخ لضم دياز.

لكن بايرن يستعد لنقديم العرض الثالث لضم لويس دياز، دون الكشف عن قيمته المالية.

وبحسب الصحفي فلوريان بلاتنبيرج من سكاي سبورت ألمانيا، فإن دياز أبلغ ليفربول برغبته في الانضمام إلى بايرن ميونيخ.

على الجانب الآخر تشير ماركا إلى رغبة ليفربول في مبلغ يقارب 80 مليون يورو للاستغناء عن الجناح الكولومبي.

ورغم الوضع الاقتصادي لبرشلونة، إلا أنه مستمر في مراقبة الموقف.

وأرسل بايرن العرض الثاني لليفربول من أجل الموافقة على ضم لويس دياز مقابل 67.5 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض.

ورفض ليفربول العرض الأول المقدم من بايرن ميونيخ بقيمة 52 مليون يورو.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

وارتبط اسم دياز مؤخرا بالانتقال للنصر السعودي أو بايرن ميونيخ وكذلك برشلونة.

وقدم دياز أفضل مواسمه مع ليفربول حين سجل 13 هدفًا وصنع 5، وهي أفضل أرقامٍ في مسيرته.

وانضم لويس دياز من بورتو في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات.