خبر في الجول - ماييلي يقترب من مغادرة بيراميدز.. والقرار النهائي بعد معسكر تركيا

الخميس، 24 يوليه 2025 - 16:43

كتب : حامد وجدي

فيستون ماييلي - بيراميدز

يشوب الغموض مصير فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز ومستقبله مع الفريق.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويرتبط المهاجم الكونغولي بتعاقد مع بيراميدز حتى نهاية الموسم المقبل أي إلى صيف 2026.

وعلم FilGoal.com أن فيستون ماييلي بات قريبا من الرحيل عن بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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واستقر نادي بيراميدز على حسم مستقبل اللاعب عقب العودة من معسكر الفريق الجاري في تركيا.

ويواجه بيراميدز فريق قاسم باشا مساء السبت المقبل في ثاني مباريات الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بفضل هدف من الكونغولي.

ويتبقى موسم في عقد ماييلي مع بيراميدز.

وأسهم ماييلي في تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ماييلي هدفا خلال المباراة النهائية ضد ماميلودي صنداونز.

وشارك ماييلي في 38 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.

بيراميدز فيستون ماييلي معسكر تركيا
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