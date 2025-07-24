إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي

يرى إبراهيم عادل المنتقل حديثا إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، أن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق هو قدوته على مستوى الكرة المصرية.

ويتمنى إبراهيم عادل التوفيق من الله مع نادي الجزيرة والتتويج بالدوري الإماراتي.

وقال إبراهيم عادل عبر صفحة نادي الجزيرة الإماراتي: "أتمنى من الله التوفيق مع نادي الجزيرة، ومساعدة الفريق وتحقيق الدوري وحفر اسمي لأكون إضافة".

وتابع "اللحظة الأبرز في مسيرتي عندما سجلت في باراجواي خلال الأولمبياد وشعرت بفخر كبير".

وكشف إبراهيم عادل "محمد أبو تريكة قدوتي على المستوى المحلي لأنه من اللاعبين الكبار في تاريخ مصر، أما عالميا فاختار إدين هازارد".

واختتم عادل تصريحاته "محمد النني من اللاعبين الكبار وساعدني كثيرا وقت تواجده معنا في الأولمبياد وتحدثت معه قبل قدومي إلى الجزيرة وأبلغني بانتظاره لي ومساعدة الفريق".

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.