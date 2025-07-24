اليوم السعودية: لوك دي يونج يوافق على الانتقال للاتفاق

أوضحت جريدة اليوم السعودية أن الهولندي لوك دي يونج وافق على الانتقال إلى فريق الاتفاق بعد نهاية عقده مع إيندهوفن.

وذكر التقرير أن دي يونج وافق على الانتقال للفريق السعودي لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر في صفقة انتقال حر.

في الوقت نفسه، ذكر موقع جيف مي سبورت أن الاتفاق عرض على دي يونج تقاضي مليوني دولار كراتب سنوي صافي، لكن تم رفضه.

وأضاف التقرير أن النادي السعودي أمهل دي يونج 24 ساعة لاتخاذ قرار نهائي.

في حال رفض دي يونج للعرض، سيتفاوض الاتفاق مع كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وذلك بعدما رحل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف بنهاية عقده.

إذ أفاد التقرير بأن نادي الاتفاق يدرس ضم كالوم ويلسون في صفقة انتقال حر.