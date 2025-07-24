اليوم السعودية: لوك دي يونج يوافق على الانتقال للاتفاق
الخميس، 24 يوليه 2025 - 16:18
كتب : FilGoal
أوضحت جريدة اليوم السعودية أن الهولندي لوك دي يونج وافق على الانتقال إلى فريق الاتفاق بعد نهاية عقده مع إيندهوفن.
لوك دي يونج
النادي : إيندهوفن
وذكر التقرير أن دي يونج وافق على الانتقال للفريق السعودي لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر في صفقة انتقال حر.
في الوقت نفسه، ذكر موقع جيف مي سبورت أن الاتفاق عرض على دي يونج تقاضي مليوني دولار كراتب سنوي صافي، لكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أن النادي السعودي أمهل دي يونج 24 ساعة لاتخاذ قرار نهائي.
في حال رفض دي يونج للعرض، سيتفاوض الاتفاق مع كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد.
وذلك بعدما رحل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف بنهاية عقده.
إذ أفاد التقرير بأن نادي الاتفاق يدرس ضم كالوم ويلسون في صفقة انتقال حر.
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك ينتظر قرار فيريرا لضم مدافع حسنية أغادير خبر في الجول - سموحة يضم مهاجم تشيلسي الغاني نيوكاسل يضم موهبة كورية تقرير سعودي: أوتافيو على وشك الانتقال إلى القادسية تقرير: بايرن يقدم عرضه الجديد لـ ليفربول من أجل لويس دياز بعد طلب الرحيل.. إيكو: ليفربول يستعد لتقديم عرض قياسي لإيزاك بيلد توضح موقف تشاكا بين البقاء مع ليفركوزن والانتقال إلى سندرلاند ديلي ميل: إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في الرحيل هذا الصيف
أخر الأخبار
نيوكاسل يضم موهبة كورية ساعة | ميركاتو