راغب علامة: أحب أحمد فتوح وأتمنى مقابلته.. وأدعوه لحضور التحقيقات معي

الخميس، 24 يوليه 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك ضد بلاك بولز

تحدث راغب علامة تعليقا على واقعة معاقبة أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد حضور حفل الفنان اللبناني بالساحل الشمالي.

وأعلن نادي الزمالك تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق بسبب ظهوره في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي بدون إذن.

وقال راغب علامة تعليقا على الواقعة عبر قناة صدى البلد: "أنا أحب أحمد فتوح جدا وأتمنى مقابلته".

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وتابع مازحا "أدعو فتوح ليكون معي في تحقيقات نقابة المهن الموسيقية وأقوله انتظرك لتأتي معي".

وأشار الزمالك في وقت سابق إلى أن جون إدوارد المدير الرياضي بالتشاور مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق قد قررا تغريم فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته مع تحويله للتحقيق.

وكان الزمالك قد أعلن خروج فتوح من المعسكر المغلق بسبب مرض عمه.

وظهر اللاعب في مقطع فيديو في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

ويتواجد الزمالك داخل معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك أحمد فتوح
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