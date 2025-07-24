بيلد توضح موقف تشاكا بين البقاء مع ليفركوزن والانتقال إلى سندرلاند

ذكرت جريدة بيلد أن جرانيت تشاكا أبلغ إدارة ناديه باير ليفركوزن بأنه سيبقى في صفوف الفريق، في حالة فشل صفقة انتقاله إلى سندرلاند.

وأوضح التقرير أن التوصل إلى اتفاق بين ليفركوزن وسندرلاند بشأن الصفقة مستبعد تماما في الوقت الحالي.

وعرض سندرلاند على تشاكا أكثر من 10 ملايين يورو كراتب سنوي، بينما يتقاضى حاليا حوالي 7 ملايين يورو، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن سندرلاند عرض نحو 10 ملايين يورو لليفركوزن، وهو أقل بكثير من طلب النادي الألماني البالغ 20 مليون يورو.

قبل أيام، كشف خوسي نوجويرا وكيل جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن في الانتقال لسندرلاند.

وقال نوجويرا عبر شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "توصلنا لاتفاق لانتقال تشاكا لساندرلاند، جرانيت يود العودة للدوري الإنجليزي ومتحمس بشأن سندرلاند ويود خوض تلك التجربة ونتمنى أن يحترم ليفركوزن رغبته وأن يتفق الناديان قريبا".

يذكر أن نيوم السعودي حاول ضم تشاكا هذا الصيف، كما حاول فنربخشة أيضا ضمه، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.